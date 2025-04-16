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Игрок «Локомотива» Сулейманов: набрал кондиции, но тренер считает, что мне не надо играть

Игрок «Локомотива» Сулейманов: набрал кондиции, но тренер считает, что мне не надо играть
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своём игровом времени в последних матчах.

— Ты говорил, что март получился непростым в футбольном плане из-за Рамадана. Как чувствуешь себя сейчас?
— Всё отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах — значит, будем довольствоваться тем, что дают, — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В шести весенних матчах «Локомотива» в РПЛ суммарное игровое время Тимура Сулейманова составило 118 минут, в двух весенних матчах Кубка России — 22 минуты.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

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