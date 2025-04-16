Тимур Сулейманов: как заряжаться на матч, когда я играю 10 минут? Для себя принял решение

25-летний форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мыслями о разрешении ситуации с малым количеством игрового времени в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, ситуация с игровым временем расстраивает. Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит. С Михаилом Михайловичем не обсуждали игровое время. Друг друг улыбаемся в лицо, всё хорошо — не знаю, в чём проблема. Я для себя принял решение, мы говорили с представителем. Будем отталкиваться от конца сезона. С представителем уже обговорили, что будет в дальнейшем», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За шесть весенних матчей РПЛ Тимур Сулейманов провёл на поле 118 минут, а в двух матчах Кубка России его игровое время составило 22 минуты. Голами за это время форвард не отметился. За весь текущий сезон Тимур принял участие в 33 матчах во всех турнирах и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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