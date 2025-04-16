«Барса» и «ПСЖ» — в полуфинале ЛЧ, новые участники плей-офф НХЛ и НБА. Главное к утру
«Барселона» и «ПСЖ» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, несмотря на поражения в ярких ответных матчах, «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» вышли в плей-офф НХЛ, а «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз» — в пей-офф НБА, «Спартак» разгромил «Урал» в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» проиграла «Боруссии» Д, но вышла в полуфинал ЛЧ, Гирасси оформил хет-трик.
- «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», ведя в два мяча, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- «Миннесота» с Капризовым обыграла в овертайме «Анахайм» и вышла в плей-офф.
- «Сент-Луис» разгромил «Юту», обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. У Бучневича — 1+2.
- «Орландо» обыграл «Атланту» в матче плей-ин и вышел в основной плей-офф НБА.
- «Голден Стэйт» победил «Мемфис» в плей-ин и вышел в плей-офф с 75 очками Карри и Батлера.
- «Спартак» разгромил «Урал» и вышел в следующую стадию Кубка России.
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