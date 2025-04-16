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16 апреля главные новости спорта, футбол, Лиа чемпионов, Кубок России, результаты НХЛ, КХЛ, теннис, плей-ин НБА

«Барса» и «ПСЖ» — в полуфинале ЛЧ, новые участники плей-офф НХЛ и НБА. Главное к утру
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«Барселона» и «ПСЖ» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, несмотря на поражения в ярких ответных матчах, «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» вышли в плей-офф НХЛ, а «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз» — в пей-офф НБА, «Спартак» разгромил «Урал» в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» проиграла «Боруссии» Д, но вышла в полуфинал ЛЧ, Гирасси оформил хет-трик.
  2. «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», ведя в два мяча, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  3. «Миннесота» с Капризовым обыграла в овертайме «Анахайм» и вышла в плей-офф.
  4. «Сент-Луис» разгромил «Юту», обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. У Бучневича — 1+2.
  5. «Орландо» обыграл «Атланту» в матче плей-ин и вышел в основной плей-офф НБА.
  6. «Голден Стэйт» победил «Мемфис» в плей-ин и вышел в плей-офф с 75 очками Карри и Батлера.
  7. «Спартак» разгромил «Урал» и вышел в следующую стадию Кубка России.
  8. Ассист Овечкина и хет-трик Строума помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
  9. Никита Кучеров первым в сезоне регулярки набрал 120 очков.
  10. «Тампа» уверенно победила «Флориду». Василевский совершил 23 сейва, у Кучерова — 1+1
  11. В плей-офф НХЛ неизвестен только один участник. Все расклады гонки за последнюю квоту.
  12. Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Западе.
  13. «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче и впервые вышел вперёд в серии.
  14. Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Барселоне, одолев Кэмерона Норри.
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