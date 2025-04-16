«Барса» и «ПСЖ» — в полуфинале ЛЧ, новые участники плей-офф НХЛ и НБА. Главное к утру

«Барселона» и «ПСЖ» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, несмотря на поражения в ярких ответных матчах, «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» вышли в плей-офф НХЛ, а «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз» — в пей-офф НБА, «Спартак» разгромил «Урал» в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».