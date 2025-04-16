Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карлос Тевес заявил, что пригласит Месси и Роналду сыграть в своём прощальном матче

Карлос Тевес заявил, что пригласит Месси и Роналду сыграть в своём прощальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский экс-форвард Карлос Тевес в подкасте канала OLGA объявил о намерении организовать и провести прощальный товарищеский матч, на который готов пригласить звёзд футбола, в частности бывшего одноклубника в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси.

«У меня в планах провести прощальный товарищеский матч, нужно лишь подобрать подходящее время. Я хотел бы пригласить как Месси, так и Роналду», — сказал Тевес в подкасте OLGA на You-Tube.

Тевес завершил карьеру в 2022 году. За время карьеры в качестве футболиста Тевес выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шэньхуа». В составе «красных дьяволов» экс-нападающий выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Аргентины становился олимпийским чемпионом.

Материалы по теме
Такого Роналду вы не видели! Криштиану помяукал с уличным котом
Истории
Такого Роналду вы не видели! Криштиану помяукал с уличным котом

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android