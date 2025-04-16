Карлос Тевес заявил, что пригласит Месси и Роналду сыграть в своём прощальном матче

Аргентинский экс-форвард Карлос Тевес в подкасте канала OLGA объявил о намерении организовать и провести прощальный товарищеский матч, на который готов пригласить звёзд футбола, в частности бывшего одноклубника в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси.

«У меня в планах провести прощальный товарищеский матч, нужно лишь подобрать подходящее время. Я хотел бы пригласить как Месси, так и Роналду», — сказал Тевес в подкасте OLGA на You-Tube.

Тевес завершил карьеру в 2022 году. За время карьеры в качестве футболиста Тевес выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шэньхуа». В составе «красных дьяволов» экс-нападающий выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Аргентины становился олимпийским чемпионом.

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