Вратарь «Ахмата» Ульянов вспомнил, как работал стюардом на матче «Локомотив» — «Спартак»

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов поделился воспоминаниями о работе стюардом на матче московских клубов «Локомотив» и «Спартак».

«Когда первый раз играли с «Локомотивом» в Москве, были воспоминания о работе стюардом на «РЖД Арене», о том, что всё круто получилось. А в этот раз отнёсся более спокойно, надо было выйти и хорошо сыграть матч.

Работал только на этом стадионе, на матче «Локомотив» — «Спартак», даже помню трибуну, на которой стоял. Это была вынужденная подработка, мне нужны были деньги. Мне было уже 18-19 лет, не хотелось просить у родителей деньги, от них зависеть. Надо было как-то крутиться, подрабатывал, чтобы хоть какие-то деньги на карманные расходы были», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

15 апреля «Ахмат» уступил в гостях «Локомотиву» в матче первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) со счётом 1:2, ворота клуба из Грозного защищал Вадим Ульянов.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»