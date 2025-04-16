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Игрок «Урала» Егорычев: без понятия, откуда пошёл слух о договорном матче с «Нефтехимиком»

Игрок «Урала» Егорычев: без понятия, откуда пошёл слух о договорном матче с «Нефтехимиком»
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отреагировал на вопрос о возможности договорного характера домашнего матча 28-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 31'     0:2 Магомедов – 41'     1:2 Бевеев – 66'     2:2 Бевеев – 76'     3:2 Секулич – 81'    

— У меня нет подозрений, что матч с «Нефтехимиком» действительно мог быть договорным.

— Вряд ли РФС безосновательно возбудил бы проверку.
— Не знаю, как это комментировать. Этот слух так разошёлся — ну и что? Без понятия, откуда это могло пойти, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После первого тайма домашней игры с «Нефтехимиком» «Урал» уступал со счётом 0:2, но одержал итоговую победу, трижды забив во второй половине встречи. Позднее в СМИ появились сообщения о возможном договорном его характере, в РФС сообщили о проведении проверки обстоятельств матча.

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Видео: «Урал» победил «Нефтехимик», уступая со счётом 0:2 по ходу игры

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