Игрок «Урала» Егорычев: без понятия, откуда пошёл слух о договорном матче с «Нефтехимиком»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отреагировал на вопрос о возможности договорного характера домашнего матча 28-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:2).

— У меня нет подозрений, что матч с «Нефтехимиком» действительно мог быть договорным.

— Вряд ли РФС безосновательно возбудил бы проверку.

— Не знаю, как это комментировать. Этот слух так разошёлся — ну и что? Без понятия, откуда это могло пойти, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После первого тайма домашней игры с «Нефтехимиком» «Урал» уступал со счётом 0:2, но одержал итоговую победу, трижды забив во второй половине встречи. Позднее в СМИ появились сообщения о возможном договорном его характере, в РФС сообщили о проведении проверки обстоятельств матча.

Видео: «Урал» победил «Нефтехимик», уступая со счётом 0:2 по ходу игры