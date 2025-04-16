Расписание матчей Кубка России 15 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоятся два матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 16 апреля (время — московское):

18:00. «Зенит» – «Ростов»;

20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).