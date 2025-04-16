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Маркиньос рассказал, что посвятил первый гол за «Спартак» отцу

Маркиньос рассказал, что посвятил первый гол за «Спартак» отцу
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Вингер «Спартака» Маркиньос прокомментировал свой первый гол в составе московского клуба. Бразилец своим забитым мячом помог красно-белым разгромить «Урал» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«Очень много радости от победы в матче с «Уралом». Рад, что смог забить. Я работал для этого. Очень хотел посвятить гол моему отцу, который ушёл. Думаю, он очень рад! Когда он умер, я говорил, что буду посвящать каждый гол ему. Для меня отец — важный человек. Я должен поблагодарить его, свою семью, что сейчас я тут, в «Спартаке», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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