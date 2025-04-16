Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся две встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 16 апреля (время — московское):

22:00. «Реал» (Испания) — «Арсенал» (Англия);

22:00. «Интер» (Италия) — «Бавария» (Германия).

Ранее в полуфинал Лиги чемпионов уже вышли испанская «Барселона» и французский «Пари Сен-Жермен».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.