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Роман Зобнин высказался об отсутствии Медины в заявке «Спартака» на матч с «Уралом»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии футболиста Хесуса Медины в заявке красно-белых на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0). Напомним, Медина не реализовал пенальти в матче 24-го тура с махачкалинским «Динамо», «Спартак» в итоге проиграл встречу со счётом 1:2.

— У Медины реально повреждение?

— Я не знаю, но он не тренировался.

— Это не отстранение?

— Нет, нет — всё нормально, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Игра между «Спартаком» и «Уралом» состоялась накануне, 15 апреля. Команда Деяна Станковича одержала убедительную победу со счётом 3:0.