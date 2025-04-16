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Роман Зобнин высказался об отсутствии Медины в заявке «Спартака» на матч с «Уралом»

Роман Зобнин высказался об отсутствии Медины в заявке «Спартака» на матч с «Уралом»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии футболиста Хесуса Медины в заявке красно-белых на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0). Напомним, Медина не реализовал пенальти в матче 24-го тура с махачкалинским «Динамо», «Спартак» в итоге проиграл встречу со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

— У Медины реально повреждение?
— Я не знаю, но он не тренировался.

— Это не отстранение?
— Нет, нет — всё нормально, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Игра между «Спартаком» и «Уралом» состоялась накануне, 15 апреля. Команда Деяна Станковича одержала убедительную победу со счётом 3:0.

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