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Зобнин: матч «Спартака» с «Динамо» Мх может быть решающим в гонке, но это уже история

Зобнин: матч «Спартака» с «Динамо» Мх может быть решающим в гонке, но это уже история
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1.

«Давайте не будем вспоминать матч с Махачкалой — это уже история. Да, может быть, этот матч будет решающим в гонке за чемпионством. Уже ничего не поменять и не вернуть, к сожалению. Так получилось — не настроились на первый тайм. Такое бывает, не впервой в «Спартаке» такое», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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