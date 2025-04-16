Унаи Эмери: теперь «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (3:2). По словам испанского специалиста, теперь парижане являются фаворитами турнира.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ ИГРАТЬ

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, что явно являются претендентами на победу в Лиге чемпионов. Конечно, есть ещё «Барселона», «Интер», «Бавария»… Это действительно потрясающе — играть на таком уровне, мне это нравится. У «ПСЖ» было преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были недалеки от того, чтобы пройти дальше. Но парижане играют фантастически», — приводит слова Эмери Le Parisien.