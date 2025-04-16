Быстров — о «Факеле»: было бы у Шалимова два Быстровых, мы бы увидели другую команду
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался об игре воронежского «Факела» под руководством Игоря Шалимова, который возглавил команду около недели назад. Под его руководством клуб уже успел проиграть «Акрону» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'
«Ты схему можешь менять как угодно, но если у тебя привыкли футболисты садиться низко, обороняться и не создавать моментов у чужих ворот, я не понимаю, как их можно изменить за неделю. Плюс у них нет скамейки обалденной, кого можно было бы использовать в атаке. Было бы у Шалимова два Быстровых, мы бы увидели другой „Факел“, но что есть, то есть», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».
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