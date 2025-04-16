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«Квеквескири пришёл бы к руководству». Быстров — об уходе Маркова из «Факела»

«Квеквескири пришёл бы к руководству». Быстров — об уходе Маркова из «Факела»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался об уходе нападающего Евгения Маркова из «Факела» в «Урал». Форвард перебрался в «Урал» в зимнее трансферное окно — 2025.

«Если бы Маркову насыпали больше по контракту, то пришёл бы к руководству Квеквескири и сказал — это что такое? И получился бы разлад в команде. Проще было его отпустить. И Марков бы не спас сейчас «Факел», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

«Факел» после 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 15-е место в турнирной таблице. Воронежская команда набрала 15 очков — на одно больше, чем у замыкающего таблицу «Оренбурга».

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