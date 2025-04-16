Быстров высказался о спорном решении Медины бить пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о решении полузащитника красно-белых Хесуса Медины исполнить пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Медина с «точки» промахнулся, «Спартак» уступил со счётом 1:2.

«Барко спокойно пошёл в штрафную бить пенальти. Если он написан в списке пенальтистов, то зачем спорить и ругаться с кем-то из команды? Я подхожу, а там другой чудак схватил мяч, мне что, с ним драться? Барко просто отвернулся и сказал — давай забивай», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.