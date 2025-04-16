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Быстров высказался о спорном решении Медины бить пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Быстров высказался о спорном решении Медины бить пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о решении полузащитника красно-белых Хесуса Медины исполнить пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Медина с «точки» промахнулся, «Спартак» уступил со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Барко спокойно пошёл в штрафную бить пенальти. Если он написан в списке пенальтистов, то зачем спорить и ругаться с кем-то из команды? Я подхожу, а там другой чудак схватил мяч, мне что, с ним драться? Барко просто отвернулся и сказал — давай забивай», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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