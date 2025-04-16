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Владимир Быстров высказался о победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Владимир Быстров высказался о победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Вышли два сильнейших состава «Зенита» и «Краснодара», все лучшие футболисты, которых тренеры могли использовать. Они готовились целенаправленно к этому матчу. «Краснодар» вышел отлично, не испугавшись, играя в высокий прессинг на стадионе, куда пришло 65 тысяч зрителей. Такой антураж, давление СМИ, и «Краснодар» справился с этим давлением. 28 минут они играли хорошо. Заслуженно забили. А дальше «Зенит» вспомнил, что он дома при своих болельщиках, и начал играть в футбол.

Мы сколько критиковали Семака, что Мостовой и Глушенков толком не играют? А в итоге Семак подготовил этих двух футболистов к главному матчу сезона в великолепной форме. И один и второй брали мяч, обыгрывали, «Краснодару» становилось тяжелее с каждой минутой. «Зенит» давил и додавил», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»

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