Владимир Быстров высказался о победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вышли два сильнейших состава «Зенита» и «Краснодара», все лучшие футболисты, которых тренеры могли использовать. Они готовились целенаправленно к этому матчу. «Краснодар» вышел отлично, не испугавшись, играя в высокий прессинг на стадионе, куда пришло 65 тысяч зрителей. Такой антураж, давление СМИ, и «Краснодар» справился с этим давлением. 28 минут они играли хорошо. Заслуженно забили. А дальше «Зенит» вспомнил, что он дома при своих болельщиках, и начал играть в футбол.

Мы сколько критиковали Семака, что Мостовой и Глушенков толком не играют? А в итоге Семак подготовил этих двух футболистов к главному матчу сезона в великолепной форме. И один и второй брали мяч, обыгрывали, «Краснодару» становилось тяжелее с каждой минутой. «Зенит» давил и додавил», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!»