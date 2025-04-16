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Игрок «Астон Виллы» Тилеманс: во втором тайме с «ПСЖ» мы могли забить больше

Игрок «Астон Виллы» Тилеманс: во втором тайме с «ПСЖ» мы могли забить больше
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Бельгийский полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (3:2). По словам футболиста, бирмингемцы могли забивать парижанам ещё.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Во втором тайме мы действительно давили, мы оказывали на них давление, мы пытались создавать моменты, забивать голы. Мы забили дважды, могли бы забить и больше, но, к сожалению, не получилось. Вот и всё. Мы разочарованы тем, что не смогли забить хотя бы ещё один гол», — приводит слова Тилеманса Le Parisien.

Игра между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоялась накануне, 15 апреля. Бирмингемцы одержали победу со счётом 3:2, но по сумме двух встреч уступили парижанам (4:5).

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