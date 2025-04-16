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Наир Тикнизян высказался о своём будущем в «Локомотиве»

Наир Тикнизян высказался о своём будущем в «Локомотиве»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём будущем в московском клубе. По его словам, ситуация будет решаться по окончании текущего сезона.

«Ключевое слово в истории с контрактом — слухи. А слухи я не комментирую. Я не люблю загадывать наперёд, живу сегодняшним днём. Только изредка заглядываю в будущее, из-под ширмы. Но о контракте сейчас говорить нет смысла. Летом наступит трансферное окно — мы будем сидеть с руководством, агентом и смотреть, как развивается ситуация.

Конечно, хочется попробовать свои силы в Европе. Но на сегодняшний день у меня практически нет игровой практики, поэтому будет тяжело смотреть в эту сторону. Опять же, всё быстро меняется. Я продолжаю работать и абстрагируюсь от различного рода негативных моментов», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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