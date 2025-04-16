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«Ребятки зубки показали». Быстров — о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх

«Ребятки зубки показали». Быстров — о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«Спартак» безобразно выходил с такой уверенностью, как будто уже 3:0 на табло. А тут ребятки махачкалинские зубки показали, великолепный первый тайм провели. Отдали всё, что у них было. Если ты борешься за чемпионство, то не имеешь права играть всего полтайма. Если тренер не смог донести футболистам, что сегодня важный матч с первых минут, — это проблема тренера. И Станкович сам понял, что ему не удалось это сделать», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

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