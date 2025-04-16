«Ребятки зубки показали». Быстров — о поражении «Спартака» от «Динамо» Мх
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6' 2:0 Маркиньос – 28' 3:0 Барко – 40'
«Спартак» безобразно выходил с такой уверенностью, как будто уже 3:0 на табло. А тут ребятки махачкалинские зубки показали, великолепный первый тайм провели. Отдали всё, что у них было. Если ты борешься за чемпионство, то не имеешь права играть всего полтайма. Если тренер не смог донести футболистам, что сегодня важный матч с первых минут, — это проблема тренера. И Станкович сам понял, что ему не удалось это сделать», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
11:08
-
11:04
-
10:45
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
06:39
-
04:44
-
04:11
-
04:10
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:26