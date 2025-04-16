Полузащитник «Спартака» Маркиньос: когда умер отец, Станкович был рядом

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, как пережил смерть своего отца. Бразилец рассказал, что его поддержал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Станкович знал, как я упорно работал ради момента, чтобы забить. Когда умер отец, тренер был рядом. Станкович знает, как я работал, боролся каждый день. Как только я приехал в «Спартак», прошло несколько дней, как ушёл отец. Но я продолжал бороться, потому что знал, что отец считал это правильным, что так и надо делать», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. В 29 встречах за красно-белых во всех турнирах Маркиньос отметился семью результативными передачами и одним голом. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.