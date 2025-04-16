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Быстров: Личка обосрался, в «Динамо» тренера хоть на окуня пусть меняют

Быстров: Личка обосрался, в «Динамо» тренера хоть на окуня пусть меняют
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал потерю очков московского «Динамо» в матче с «Пари НН» в 24-м туре РПЛ. Команды сыграли вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

«Нижний Новгород — мёртвый, но «Динамо» ещё мертвее выглядело. Личка, как и Николич, решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не должен говорить, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть. Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберёт эти три очка даже с этими футболистами, но он обосрался. У «Динамо» тренер, скорее всего, поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

12 апреля состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

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