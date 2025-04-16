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Игрок «Локомотива» Тикнизян: нет понимания, почему мало играю

Игрок «Локомотива» Тикнизян: нет понимания, почему мало играю
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не понимает, почему мало играет в нынешнем сезоне.

— Обговариваешь своё игровое время с Галактионовым?
— Я не обговариваю своё игровое время с главным тренером. Ситуация просто есть. Я просто выполняю тренерскую установку. Сколько минут мне дают — тем я и пользуюсь.

— Есть понимание, почему мало играешь?
— Нет, понимания нет.

— Даже не пытался выяснить?
— Нет, — сказал Тикнизян в беседе c корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Тикнизян провёл 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, суммарно отыграв 978 минут. На счету футболиста два забитых мяча и одна результативная передача в этих встречах. Также Наир провёл девять игр в рамках Фонбет Кубка России.

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