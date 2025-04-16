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РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура

РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала даты и время начала матчей 28-го тура.

Расписание игр 28-го тура РПЛ (время — московское)

10 мая, суббота:

14:30. «Оренбург» – «Химки»;
17:00. «Динамо» Махачкала – «Зенит»;
19:30. ЦСКА – «Краснодар».

11 мая, воскресенье:

14:00. «Акрон» – «Ахмат»;
16:30. «Факел» – «Локомотив»;
19:30. «Динамо» Москва – «Спартак»;
19:30. «Рубин» – «Ростов».

12 мая, понедельник:

19:00. «Пари НН» – «Крылья Советов».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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