РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала даты и время начала матчей 28-го тура.
Расписание игр 28-го тура РПЛ (время — московское)
10 мая, суббота:
14:30. «Оренбург» – «Химки»;
17:00. «Динамо» Махачкала – «Зенит»;
19:30. ЦСКА – «Краснодар».
11 мая, воскресенье:
14:00. «Акрон» – «Ахмат»;
16:30. «Факел» – «Локомотив»;
19:30. «Динамо» Москва – «Спартак»;
19:30. «Рубин» – «Ростов».
12 мая, понедельник:
19:00. «Пари НН» – «Крылья Советов».
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).