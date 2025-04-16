Маркиньос: не могу объяснить, что случилось со «Спартаком» в матче с «Динамо» Мх

Вингер «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1.

«Я не могу объяснить, что случилось в матче с Махачкалой. Но мы сосредоточены. У нас есть ещё шансы! «Зенит» победил в матче с «Краснодаром». Мы отстаём на пять очков от первого места. Верим, что всё ещё возможно. В футболе такое бывает, что сегодня ты выигрываешь, а завтра проигрываешь. Надо продолжать работать, чтобы ошибки не повторялись», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.