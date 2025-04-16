Маркиньос: не могу объяснить, что случилось со «Спартаком» в матче с «Динамо» Мх
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Вингер «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой команды из Дагестана со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Я не могу объяснить, что случилось в матче с Махачкалой. Но мы сосредоточены. У нас есть ещё шансы! «Зенит» победил в матче с «Краснодаром». Мы отстаём на пять очков от первого места. Верим, что всё ещё возможно. В футболе такое бывает, что сегодня ты выигрываешь, а завтра проигрываешь. Надо продолжать работать, чтобы ошибки не повторялись», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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