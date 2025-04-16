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Владимир Быстров назвал лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Владимир Быстров назвал лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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Российский экс-футболист Владимир Быстров рассказал, кого считает лучшим игроком «Краснодара» по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4). Он выделил полузащитника Никиту Кривцова.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Сперцян не готов после травмы. Одно дело, когда играешь дома при своих болельщиках, против команды, которая не владеет мячом, и другое дело, когда ты играешь в Питере при сумасшедшей поддержке, когда скорости максимальные и нет шансов передохнуть. Когда ты не на мяче, когда обороняться приходится, бегать — это не его футбол. Когда скорости включили, Сперцяна вообще не было видно. Когда Кордоба и Кривцов гол забивали на 28-й минуте, они бегут, а Сперцян потом только добегает до штрафной на морально-волевых. Посмотрите на домашние матчи «Краснодара», там по четыре-пять человек в чужой штрафной, а здесь на 28-й минуте только Кордоба и Кривцов. Половина команды была отрезана на своей половине поля.

Кривцов супер сыграл. Он лучший был в «Краснодаре». Я думаю, что не надо было Сперцяна выпускать, но, так как он лидер, не каждый тренер возьмёт на себя такую ответственность. Вы что, рассчитывали, что «Краснодар» будет владеть и доминировать на зенитовском поле? Получайте четыре мяча за это», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

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