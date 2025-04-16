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Ашраф Хакими раскритиковал «ПСЖ» за игру во втором тайме матча ЛЧ с «Астон Виллой»

Ашраф Хакими раскритиковал «ПСЖ» за игру во втором тайме матча ЛЧ с «Астон Виллой»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). Футболист отметил, что парижане должны были играть лучше в начале второго тайма этой встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Невозможно, чтобы такая команда, как мы, которая хочет выиграть Лигу чемпионов, начинала второй тайм таким образом. Нам нужно становиться лучше. Думаю, матч с «Астон Виллой» может нам помочь в этом. Мы должны учиться на своих ошибках», — приводит слова Хакими Le Parisien.

Игра между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоялась накануне, 15 апреля. Бирмингемцы одержали победу со счётом 3:2, но по сумме двух встреч уступили парижанам (4:5).

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