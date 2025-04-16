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Полузащитник «Спартака» Зобнин: не слежу за судейством, но по мне — всё нормально

Полузащитник «Спартака» Зобнин: не слежу за судейством, но по мне — всё нормально
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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на мнение, что судьи помогают красно-белым в этом сезоне.

— Как ты реагируешь на мнения, что «Спартак» судят хорошо и вам помогают?
— Я не слышал, что помогают.

— Против «Спартака» судьи ошибаются?
— Не слежу за судейством. Но по мне — всё нормально. Бывают ошибки в пользу, бывают — против. Это нормально, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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