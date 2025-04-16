Нико Ковач: «Боруссия» нанесла первое поражение «Барсе» в 2025 году, этим можно гордиться

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной» (3:1). По итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.

«Мы все увидели сегодня великолепный футбол, особенно в исполнении моей команды. Он был очень интенсивным, с большим количеством прессинга. Я, конечно, разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли «Барселоне» первое поражение в 2025 году, а это говорит о многом. Мы вправе собой гордиться», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).