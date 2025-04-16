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Нико Ковач: «Боруссия» нанесла первое поражение «Барсе» в 2025 году, этим можно гордиться

Нико Ковач: «Боруссия» нанесла первое поражение «Барсе» в 2025 году, этим можно гордиться
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной» (3:1). По итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

«Мы все увидели сегодня великолепный футбол, особенно в исполнении моей команды. Он был очень интенсивным, с большим количеством прессинга. Я, конечно, разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли «Барселоне» первое поражение в 2025 году, а это говорит о многом. Мы вправе собой гордиться», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).

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