«Спартак» поздравил с юбилеем Руя Виторию, упомянув совместный успех в Лиге Европы

«Спартак» поздравил с юбилеем своего бывшего главного тренера Руя Виторию, которому сегодня, 16 апреля 2025 года, исполняется 55 лет. Пресс-служба красно-белых упомянула успех в Лиге Европы — именно под руководством Витории «Спартак» впервые вышел из группы.

«Рую Витории — 55! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и вспоминаем моменты из той самой Лиги Европы», — написала пресс-служба московского клуба, прикрепив подборку фото и видео игры в Лиге Европы.

Напомним, Руй Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Затем, летом 2022 года, он возглавил сборную Египта. Команда под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной команды Витории по итогам Кубка африканских наций. Позже он возглавил греческий «Панатинаикос».