Луис Энрике — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: надолго запомню эту игру

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). По словам испанского специалиста, эту игру он запомнит надолго.

«Я ещё долго буду помнить этот матч. Лига чемпионов — прекрасный турнир. Здесь приходится управлять многими вещами, и всегда трудно играть на выезде. Это был странный матч», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «канонирами» сегодня, 16 апреля.