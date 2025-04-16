Луис Энрике — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: надолго запомню эту игру
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). По словам испанского специалиста, эту игру он запомнит надолго.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Я ещё долго буду помнить этот матч. Лига чемпионов — прекрасный турнир. Здесь приходится управлять многими вещами, и всегда трудно играть на выезде. Это был странный матч», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «канонирами» сегодня, 16 апреля.
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