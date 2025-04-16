Витинья — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: самое главное, что мы в полуфинале
Поделиться
Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). По словам футболиста, самое главное, что парижане добыли путёвку в полуфинал турнира.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Самое главное, что вышли в полуфинал. Это было нелегко, но нам удалось удержать преимущество. Когда мы не в лучшей форме, нас могут наказать, как сегодня», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.
По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «канонирами» сегодня, 16 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
14:06
-
14:06
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:14
-
13:10
-
12:55
-
12:46
-
12:35
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:48
-
11:32
-
11:27
-
11:15
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:45
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:35
-
09:35
-
09:30