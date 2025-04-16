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Витинья — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: самое главное, что мы в полуфинале

Витинья — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: самое главное, что мы в полуфинале
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). По словам футболиста, самое главное, что парижане добыли путёвку в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Самое главное, что вышли в полуфинал. Это было нелегко, но нам удалось удержать преимущество. Когда мы не в лучшей форме, нас могут наказать, как сегодня», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «канонирами» сегодня, 16 апреля.

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