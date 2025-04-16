Витинья — о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой»: самое главное, что мы в полуфинале

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). По словам футболиста, самое главное, что парижане добыли путёвку в полуфинал турнира.

«Самое главное, что вышли в полуфинал. Это было нелегко, но нам удалось удержать преимущество. Когда мы не в лучшей форме, нас могут наказать, как сегодня», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «канонирами» сегодня, 16 апреля.