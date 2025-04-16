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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Дмитрий Черышев: камбэк «Реала» в ЛЧ возможен, вспомните ремонтаду «Барселоны»

Дмитрий Черышев: камбэк «Реала» в ЛЧ возможен, вспомните ремонтаду «Барселоны»
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о шансах «Реала» на камбэк в Лиге чемпионов. Мадридцы проиграли в первом матче 1/4 финала «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответная игра состоится сегодня, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, камбэк «Реала» возможен. Вы видели вчерашние матчи Лиги чемпионов, когда «Астон Вилла» чуть не отыгралась у «ПСЖ», а «Боруссия» — у «Барселоны». Не хватило чуть-чуть. Вспомните ремонтаду, когда та же «Барселона» вернулась после 0:4 с «ПСЖ» и прошла дальше в 2017 году. Но в противостоянии мадридского «Реала» и «Арсенала» всё может восстановиться только при одном условии: «Реал» сильно захочет, а «Арсенал» расслабится. Матч будет интересным. Не знаю, будет ли магия, но нужно выкладываться на все сто процентов», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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