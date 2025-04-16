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Первый тренер Сафонова: мечтаю, чтобы Матвей выиграл Лигу чемпионов

Первый тренер Сафонова: мечтаю, чтобы Матвей выиграл Лигу чемпионов
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявил, что хотел бы видеть, как российский вратарь выигрывает Лигу чемпионов. В ответном матче 1/4 финала турнира парижане уступили «Астон Вилле» (2:3), но по сумме двух встреч (5:4) пробились в полуфинал.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Я мечтаю, чтобы Матвей выиграл Лигу чемпионов. Всегда переживаю и желаю успехов своим воспитанникам, а Сафонову — в первую очередь. Для «ПСЖ» в текущем сезоне это более чем реальная цель, если не произойдёт ничего экстраординарного. Только форс-мажор может помешать взять трофей. Если Матвей выиграет такой большой турнир, как Лига чемпионов, я буду очень горд за него, за свою работу», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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