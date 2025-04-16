Экс-игрок «Боруссии» Бут: команда провалила сезон, но с «Барсой» могла сделать невозможное

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о вылете «шмелей» из Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала немецкий клуб уступил «Барселоне» с общим счётом по сумме двух матчей 3:5 (первый матч 0:4, второй — 3:1).

«Нельзя было в первом матче так устраиваться и проигрывать 0:4. После такого очень тяжело, тем более против «Барселоны». «Боруссия» в этом сезоне переживает не лучшие времена, идёт в середине таблицы Бундеслиги. Сезон провальный, нельзя было убирать Терзича. Его замена на Шахина, а потом на Нико и Роберта Ковачей ни к чему хорошему не привела.

«Барселона» сейчас в очень хорошей форме, лидируют в чемпионате Испании с очень молодыми игроками. В ответном матче забили ранний гол, потом счёт был 3:1. Но времени оставалось мало, и отыграться было очень сложно. Если бы разница была меньше… Однако Дортмунд действительно мог совершить невозможное. Шанс был», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.