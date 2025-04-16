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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Эммануэль Пети объяснил, как «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Эммануэль Пети объяснил, как «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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Бывший французский футболиста «Арсенала» Эммануэль Пети объяснил, как «канониры» разгромили мадридский «Реал» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Ответная встреча между командами состоится сегодня, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Сразу было видно, что у «Реала» отсутствует баланс в линиях. Им не хватало и нападающих, и полузащитников. Раньше «Реал» спокойно контролировал игру при помощи Модрича и Крооса, но второго больше нет, а первый стареет. И при всём моём уважении к нему он уже не тот игрок. Что касается «Арсенала», то их сильная сторона — сплочённость команды. У «Реала» был большой разрыв между линией атаки и обороной, а «Арсенал» обладает качественными игроками. «Сливочным» не удалось переиграть «канониров» именно в центре поля», — приводит слова Пети Get French Football News.

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