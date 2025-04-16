Эммануэль Пети объяснил, как «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Бывший французский футболиста «Арсенала» Эммануэль Пети объяснил, как «канониры» разгромили мадридский «Реал» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Ответная встреча между командами состоится сегодня, 16 апреля.

«Сразу было видно, что у «Реала» отсутствует баланс в линиях. Им не хватало и нападающих, и полузащитников. Раньше «Реал» спокойно контролировал игру при помощи Модрича и Крооса, но второго больше нет, а первый стареет. И при всём моём уважении к нему он уже не тот игрок. Что касается «Арсенала», то их сильная сторона — сплочённость команды. У «Реала» был большой разрыв между линией атаки и обороной, а «Арсенал» обладает качественными игроками. «Сливочным» не удалось переиграть «канониров» именно в центре поля», — приводит слова Пети Get French Football News.