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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Ещё ничего не решено». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о матче «Реала» с «Арсеналом»

«Ещё ничего не решено». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о матче «Реала» с «Арсеналом»
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Спортивный директор московского «Спартака» и экс-скаут лондонского «Арсенала» Фрэнсис Кахигао поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «канонирами» и мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первой встрече «Арсенал» одержал убедительную победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это «Бернабеу », это Лига чемпионов. Тот, кто следил за футболом в последние несколько лет, знает, что сказать больше нечего. «Реал» — самая опасная команда в мире среди тех, кто играет в Лиге чемпионов на своём стадионе. Ничего ещё не решено, я ничего вообще не исключаю. Однако у «Арсенала» есть свои плюсы, не считая результат первого матча. Это очень хорошая команда, которая может быть опасна при игре первым номером», — приводит слова Кахигао испанское онлайн-издание AS.

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