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Корнеев: не могу сказать, что «Химки» уволили топового тренера

Корнеев: не могу сказать, что «Химки» уволили топового тренера
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об увольнении с поста главного тренера подмосковных «Химок» испанского специалиста Франка Артиги. Ранее в СМИ сообщалось о задолженностях руководства клуба перед игроками по зарплате.

«Очень сложно играть, если длится такая ситуация. Это всё гнетёт. И эта ситуация точно не идёт на пользу. Мотивации нет никакой. Но говорить о том, что уволили топового тренера, не могу. Вся игра «Химок» строилась на забросах на Заболотного.

Игроки были приобретены ему неплохие. Артига и с «Родиной» провалил работу. В ближайшее время, как я понимаю, состоится какая‑то встреча Туфана Садыгова с командой. Если он не урегулирует вопросы, то будут сложности», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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