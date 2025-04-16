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Кристофер Мартинс: у меня нет цели стать лучшим бомбардиром «Спартака»

Кристофер Мартинс: у меня нет цели стать лучшим бомбардиром «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что не ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром команды. Вместо этого футболист предпочёл бы выиграть трофеи.

«У меня нет цели быть лучшим бомбардиром команды, главное — выигрывать трофеи вместе со «Спартаком». В матче с «Уралом» мы обязаны были правильно отреагировать на поражение (от махачкалинского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), показать, что мы всё та же сильная команда, и нам это удалось», — заявил Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в € 6 млн.

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