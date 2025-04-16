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Елагин — о матче «Астон Виллы» и «ПСЖ»: до «обыкновенного чуда» не хватило совсем немного

Елагин — о матче «Астон Виллы» и «ПСЖ»: до «обыкновенного чуда» не хватило совсем немного
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Известный футбольный журналист и комментатор Okko Спорт Александр Елагин высказался по итогам четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Пари Сен-Жермен». Первый матч команд завершился победой парижан со счётом 3:1. В ответной игре британцы обыграли соперника — 3:2. Счёт по сумме двух матчей 5:4 в пользу «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«До «обыкновенного чуда» не хватило совсем немного. Я ждал интриги только в одном четвертьфинале – «Астон Вилла» против «ПСЖ» в Бирмингеме. «Боруссия» после 0:4 в Барселоне должна была решать единственную задачу: как бы не опростоволоситься перед своей могучей «Жёлтой стеной» в родных стенах.

Но оба матча прошли под девизом «С точностью до наоборот, или посрамим незадачливых прогнозистов». Старт на «Вилла Парк» поверг в шок всех, кто присутствовал на трибунах, во главе с руководителем Футбольной ассоциации Англии и по совместительству наследным принцем Уильямом. Гимн Лиги Европы вместо Лиги чемпионов и два совершенно необязательных пропущенных хозяевами гола. 0:2 – можно спокойно идти в ближайший бар и накачаться до чёртиков от отчаяния. Гол Тилеманса с рикошетом не дал окончательно убить интригу. А сумасшедший удар капитана Макгинна заставил поверить стадион в возможное ЧУДО. 2:2!

Практически тут же на кураже Конса выводит «Виллу» вперёд 3:2! Играть ещё 23 минуты, и за это время можно было не только выиграть с нужным счётом +3, но и проиграть, и снова победить.

Однако, как оказалось, и у чуда есть свои границы, а можно сказать, что и свои герои. Вернее, Герой – вратарь парижан Доннарумма, который вытащил тройку «мёртвых» мячей, обеспечил общую победу «ПСЖ», заставил пасть несокрушённого тренера Унаи Эмери и чуть ли не упасть от усталости и нервного перенапряжения Луиса Энрике.

«ПСЖ» со скрипом, но героически пробился в полуфинал, «Астон Вилла», овеянная славой пирровой победы под овации «Вилла Парка», со слезами покинула Лигу чемпионов», — сказал Елагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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