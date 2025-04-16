Разживин: «Астон Вилла» покидает Лигу чемпионов на красивой ноте, Доннарумма спас «ПСЖ»

Комментатор «Okko Спорт» Павел Разживин высказался по итогам четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Пари Сен-Жермен». Первый матч команд завершился победой парижан со счётом 3:1. В ответной игре британцы обыграли соперника — 3:2. Счёт по сумме двух матчей 5:4 в пользу «ПСЖ».

«Закончилась сумасшедшая игра «Астон Вилла» — «ПСЖ», ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Ну и подарила она огромное количество эмоций. «Астон Вилла» победила в ответном матче, но по сумме двух встреч пройти не смогла. 3:2 победа во второй игре, 5:4 по сумме двух встреч. И обидно, конечно, за «Астон Виллу» в такой ситуации, потому что видно было, как с 0:2 команда Унаи Эмери смогла перевернуть ход встречи. Это большой респект для Эмери и компании.

Бирмингемская команда показала характер. Хотя в первом тайме всё было именно в пользу «ПСЖ», который в свою очередь, как мне кажется, немного расслабился, забив эти самые два мяча первыми ударами в створ. Ну и атмосфера «Вилла Парк» не подкачала.

Отметил бы Джона Макгинна. Сумасшедший матч провёл Джон — гол плюс пас на счету шотландца. Капитан действительно показал себя как капитан. Да, где-то пинал игроков «ПСЖ», но и сам шёл вперед и что-то придумывал у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Если у «Астон Виллы» Джон Макгинн герой матча, то у «ПСЖ» это, конечно же, именно итальянец Доннарумма. Он сотворил несколько сумасшедших сейвов, которые спасли, мы можем говорить смело, спасли «ПСЖ» от вылета из 1/4 финала.

Чудо могло случиться. Оно не случилось, но было круто, было классно. Эта игра нам подарила большие эмоции. Унаи Эмери мы благодарим за такую игру. «Астон Вилла» смогла после первого матча досадного показать себя хорошо. Но, возвращаясь к первому матчу, мы всё-таки понимаем, что пропущенный мяч в самой концовке, на 90-й минуте от Нуну Мендеша, он сыграл свою роль. Если бы не он, ситуация могла быть совершенно другой. Но футбол на то и футбол: в нём может произойти всё что угодно.

В соцсетях люди шутили, что перед матчем сам Унаи Эмери попросил включить гимн Лиги Европы, потому что ему так привычнее, ведь он выиграл четыре Лиги Европы. Но вот сегодня даже этот гимн на все 100% испанцу не помог. Но в целом «Астон Вилла» — молодцы. Уходят из этого розыгрыша Лиги чемпионов на красивой ноте. Ну а «ПСЖ» идёт в полуфинал», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».