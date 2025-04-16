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Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене

Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене
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Американская рок-группа Linkin Park выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, сообщает пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте. Решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Отмечается, что группа сочинила и записала новый ремикс, сочетающий их культовые риффы с видами и звуками Лиги чемпионов, который будет представлен в прямом эфире.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 состоится 31 мая 2025 года. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал». Ранее путёвки в полуфинал Лиги чемпионов оформили французский «ПСЖ» и каталонская «Барселона». Сегодня, 16 апреля, состоятся ответные матча 1/4 финала «Реал» — «Арсенал» и «Интер» — «Бавария».

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