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Маркиньос: активные болельщики «Спартака» принесли мне удачу

Маркиньос: активные болельщики «Спартака» принесли мне удачу
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о присутствии активных болельщиков красно-белых на матче Кубка России с «Уралом» (3:0). Бразилец считает, что фанаты принесли ему удачу — игрок наконец прервал безголевую серию в «Спартаке».

«Активные болельщики «Спартака» принесли мне удачу, разве нет? Я забил первый гол за «Спартак» при них! Надеюсь, я и дальше буду их радовать и забивать», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Маркиньос забил дебютный гол за красно-белых в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом». Эта игра стала 29-й для бразильского футболиста в составе московского клуба. До этого он провёл 21 матч в чемпионате России и семь игр — в Кубке России.

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