Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов: нам больше всего везёт в играх со «Спартаком»
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Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов высказался об удачных выступлениях своей команды в матчах с московским «Спартаком». В последней игре, в 24-м туре РПЛ, бело-голубые в Москве сенсационно обыграли красно-белых со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
— «Динамо» Махачкала — криптонит для «Спартака»? В четырёх матчах две победы, ничья и поражение.
— Возможно, да. Нам очень фартило в этих играх, не считая кубковый матч, где было удаление. Во всех матчах мы стараемся выкладываться на полную, но именно со «Спартаком» нам везёт больше, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Полное интервью с Магомедовым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.
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