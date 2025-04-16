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«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ростов». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России проходил 12 апреля в Ростове-на-Дону и завершился минимальной гостевой победой «Зенита» со счётом 1:0.

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