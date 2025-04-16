«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ростов». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России проходил 12 апреля в Ростове-на-Дону и завершился минимальной гостевой победой «Зенита» со счётом 1:0.