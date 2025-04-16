Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Магомедов рассказал, как опоздал на клубный автобус после игры со «Спартаком»

Тимур Магомедов рассказал, как опоздал на клубный автобус после игры со «Спартаком»
Комментарии

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов рассказал, как опоздал на клубный автобус после игры с московским «Спартаком». В последней игре, в 24-м туре РПЛ, бело-голубые в Москве сенсационно обыграли красно-белых со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Не услышал, во сколько точно будет отъезд, и задержался в микст-зоне. Выхожу — автобус отъезжает. Думал, увидят меня в окно и остановятся, но в итоге вместе с Гамидом Агаларовым, который сдавал допинг-тест, доехали до отеля на микроавтобусе», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Магомедовым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Материалы по теме
«Спартак» выкинули из «золотой» гонки всего за 16 минут. Сенсация от Махачкалы в Москве!
«Спартак» выкинули из «золотой» гонки всего за 16 минут. Сенсация от Махачкалы в Москве!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android