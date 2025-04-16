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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Мостовой — о камбэке «Реала» с «Арсеналом»: как пел Дима Билан, невозможное возможно

Мостовой — о камбэке «Реала» с «Арсеналом»: как пел Дима Билан, невозможное возможно
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первой встрече «Арсенал» одержал убедительную победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я вспоминаю много матчей, в том числе и с участием «Реала», когда команды выпутывались из сложных положений. Как пел Дима Билан, невозможное возможно. С другой стороны, а что «Арсенал»? Футболисты «канониров» понимают, что ведут со счётом 3:0 и являются сильной командой. Если «Реал» совершит камбэк, это будет чудо. Но я не исключаю этой возможности», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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