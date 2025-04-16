Александр Мостовой: если «Динамо» обыграет ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича?

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что преждевременно говорить о возможном увольнении главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Не нам решать, будет ли уволен Личка в этом сезоне или нет. Это решает руководство «Динамо». А если динамовцы обыграют ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича? После первого круга, до зимней паузы, Николича тоже несколько раз «убирали» из ЦСКА. Тогда команда шла на седьмом-восьмом месте. Я спокойно отношусь к отставкам. В прошлом сезоне мы даже установили рекорд по этому. Разговоры всегда были, есть и будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.