Александр Мостовой: если «Динамо» обыграет ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича?
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что преждевременно говорить о возможном увольнении главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.
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16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не нам решать, будет ли уволен Личка в этом сезоне или нет. Это решает руководство «Динамо». А если динамовцы обыграют ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича? После первого круга, до зимней паузы, Николича тоже несколько раз «убирали» из ЦСКА. Тогда команда шла на седьмом-восьмом месте. Я спокойно отношусь к отставкам. В прошлом сезоне мы даже установили рекорд по этому. Разговоры всегда были, есть и будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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