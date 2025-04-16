Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: если «Динамо» обыграет ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича?

Александр Мостовой: если «Динамо» обыграет ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича?
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что преждевременно говорить о возможном увольнении главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не нам решать, будет ли уволен Личка в этом сезоне или нет. Это решает руководство «Динамо». А если динамовцы обыграют ЦСКА, тогда заговорят об увольнении Николича? После первого круга, до зимней паузы, Николича тоже несколько раз «убирали» из ЦСКА. Тогда команда шла на седьмом-восьмом месте. Я спокойно отношусь к отставкам. В прошлом сезоне мы даже установили рекорд по этому. Разговоры всегда были, есть и будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мостовой — о камбэке «Реала» с «Арсеналом»: как пел Дима Билан, невозможное возможно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android