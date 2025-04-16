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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Преимущество огромно». Сеск Фабрегас — о матче «Реала» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

«Преимущество огромно». Сеск Фабрегас — о матче «Реала» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Комо» и экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «канонирами» и мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первой встрече «Арсенал» одержал убедительную победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы хотел сказать, что дело сделано, но «Реал» — это «Реал». Я много раз играл там и могу сказать, что эта команда способна на всё на своей домашней арене. Хотя мы не можем не признавать тот факт, что преимущество «Арсенала» огромно», — приводит слова Фабрегаса испанское онлайн-издание AS.

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