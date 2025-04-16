Алхазов: никому не удавалось затаскать «Барселону» так, как это сделала «Боруссия»

Комментатор Okko Спорт Денис Алхазов высказался о вылете дортмундской «Боруссии» из Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала немецкий клуб уступил «Барселоне» с общим счётом по сумме двух матчей 3:5 (первый матч 0:4, второй — 3:1).

«Барселона» впервые проиграла в 2025 году. «Барселона» впервые проиграла Дортмунду, как и Флик впервые проиграл Дортмунду. Но в целом по сумме двух встреч больше остроты было у «Боруссии» из Дортмунда. Но как мало она реализовала. И сама себя поставила в ситуацию, когда нужно было четыре мяча героически отыгрывать. И к этой задаче «Боруссия» максимально приблизилась. Такой натиск был бы невозможен без домашнего стадиона, без звуковой волны, исходившей от знаменитой «жёлтой стены».

В первые 20-30 минут ответного матча «Боруссия» просто смела «Барселону». «Барселона» в этом сезоне ещё ни разу не выглядела так растерянно. Да, у них были отрезки помутнений. Но так затаскать «Барселону» ещё не удавалось никому», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».