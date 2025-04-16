«90 минут — это очень долго». «Реал», в частности, по-русски предупредил «Арсенал»

Пресс-служба мадридского «Реала» выложила в социальных сетях видеоролик, в котором попросила известный чат GPT перевести на все языки мира одну фразу: «90 минут на «Сантьяго Бернабеу» — это очень долго». В частности, обращение к «Арсеналу» было переведено на русский язык.

Игра между «сливочными» и «канонирами» состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче «Реал» уступил с разгромным счётом 0:3.

Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». Ранее путёвки в полуфинал Лиги чемпионов оформили французский «ПСЖ» и каталонская «Барселона». Сегодня, 16 апреля, также состоится ответный матч 1/4 финала «Интер» — «Бавария».